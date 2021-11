Tote Frau vor Bezirkshauptmannschaft Villach abgelegt

Es ist ein Fall, der sprachlos macht: Ein 28-jähriger Rumäne soll am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr eine tote Frau direkt vor der Tür der Bezirkshauptmannschaft Villach abgelegt haben.

Passanten beobachteten das Ganze. Der Mann fuhr mit seinem Auto vor, zerrte die 29-Jährige, ebenfalls eine Rumänin, heraus und deponierte sie vor dem Amtsgebäude. "Die Passanten haben dann die Polizei verständigt. Der Verdächtige wurde verhaftet", bestätigt Kärntens Poizeisprecher Rainer Dionisio.

Täter-Opfer-Beziehung unklar

Bei der Toten handelt es sich um eine 29-Jährige, die offenbar im Rotlichtmilieu tätig war. Wie die Frau mit dem Mann in Verbindung stand, ist unklar. Die Befragung des Verdächtigen dauerte am Dienstag noch an. Bereits in der Nacht auf Dienstag wurde aber eine Obduktion durchgeführt. Das Opfer wies keine äußerlich erkennbar Verletzung durch Stiche oder Schüsse auf. Laut Obduktionsergebnis verstarb die 29-Jährige an massiven Gewalteinwirkungen durch einen stumpfen Gegenstand. Die Polizei geht davon aus, dass sie mit einer selbstgeschnitzten Baseball-Schläger erschlagen wurde. Eine rund ein Meter lange mögliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Offen bleibt etwa, wo sich der Tatort befindet.