Nach Wegweisung: Zur Gewaltberatung verpflichtet

Wie wichtig Gewaltprävention ist, zeigt der jüngste Mord an einer 43-Jährigen, der erst vor wenigen Tagen im Bezirk Baden (NÖ) passiert ist. Es ist dieses Jahr der 22. Femizid in Österreich. Der Tatverdächtige kommt – wie in vielen anderen Fällen auch – aus dem familiären Umfeld. Von dem 44-jährigen Verlobten der Getöteten fehlt jede Spur.

Aufgrund der Häufung der Frauenmorde hat die Regierung bereits reagiert und ein Gewaltschutzpaket beschlossen: Durch die Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes wird unter anderem für all jene, gegen die ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wird, eine sechsstündige Beratung zur Gewaltprävention verpflichtend. In den vergangenen zwei Monaten habe das mehr als 1.700 Gefährder betroffen, heißt es in einer Bilanz des Innenministeriums.