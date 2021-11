Und es gab und gibt unfassbare Taten, die nicht weit entfernt geschehen. Mörder und Kinderschänder Josef Fritzl wütete im Horrorhaus nur wenige Straßen entfernt. Im Stadtteil Greinsfurth wurden vor zwei Jahren zwei Frauen brutal ermordet. „Solche Vorkommnisse sind natürlich extrem belastend“, sagt Reichartzeder. Nach dem Auffliegen des Fritzl-Falls organisierten die Frauenorganisationen die aufrüttelnde Ausstellung „Hinter der Fassade“. „Wir waren stolz, dass sich 600 Besucher mit dem Thema Gewalt an Frauen beschäftigt haben“, so Reichartzeder. Eine Fritzl-Erkenntnis war für sie und die Kolleginnen, „dass es nichts gibt, was unmöglich ist“. Wie wäre es gewesen, hätte ein Fritzl-Opfer am Nottelefon versucht, seine unglaubliche Lage zu schildern? „Seitdem nehmen wir jeden, auch noch so verwirrten Hilferuf noch ernster. Wir sind uns sicher, dass wir durch rasche Hilfe schon einige Morde verhindert haben“, so Reichartzeder.