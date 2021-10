Erneut mehr als 4.200 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Corona-Lage in Österreich bleibt explosiv. Von Mittwoch auf Donnerstag sind 4.248 Corona-Neuinfektionen gezählt worden. Das liegt nur knapp unter dem Jahreshöchstwert von 4.261 Neuinfektionen, der am Tag zuvor erreicht wurde.

Zudem gab es 27 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, damit hat die Pandemie bisher 11.316 Todesopfer in Österreich gefordert.

2.658 Personen sind genesen, somit ergibt sich eine Zahl von 36.663 aktiven Fällen.

Die Situation in den Spitälern wird immer dramatischer. Alleine in den vergangenen 24 Stunden mussten 15 Menschen zusätzlich in intensivmedizinische Behandlung überstellt werden. Auf den Normalstationen wurde ein Plus von 17 Betten verzeichnet.