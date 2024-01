Entspannung am sozialen Wohnbaumarkt in Sicht

Beim Kauf von Grundstücken für den sozialen Wohnbau hatten die Gemeinnützigen, durch die von der Wohnbauförderung vorgegebenen Obergrenzen, oft keine Chance mitzuhalten.

"In 40 Jahren nicht erlebt"

In der Pandemie rissen Lieferketten und verteuerten die Baumaterialien. Durch Corona-Förderungen angefeuert, florierte dann die Bauwirtschaft, was die Errichtungskosten in die Höhe trieb. „Und seit 2020 sind die Zinsen gestiegen und die Energiekosten explodiert“, bilanzierte GBV-Obmann Franz Mariacher am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck und meinte:

„Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft und habe so etwas noch nie erlebt.“