So viel kostet uns die Bundesliga: 10 Millionen Euro für Polizeieinsätze

Doch auch für die Polizei sind die Einsätze eine starke Belastung: „Insgesamt 248 Einsätze musste die Exekutive im Vorjahr für Fußballmatches in Österreich leisten“, erklärt Ministeriumssprecher Christoph Pölzl. Die meisten davon (67 Stück) fanden in Wien statt, betrafen also die Austria und Rapid. Die Vereine zahlen dabei nur für die vergleichsweise geringen Kosten für den Einsatz innerhalb des Stadions – das sind rund 200.000 bis 300.000 Euro pro Jahr.

Millionenschwere Abrechnung

Auf das gesamte Jahr gerechnet wurden 300.320 Einsatzstunden geleistet, zwei Drittel davon als Überstunden. Laut Rechnungshof wird eine Beamtenstunde mit 30,60 Euro pro Stunde berechnet. Da hier aber eine sehr hohe Zahl an Überstunden zur Abrechnung kommt, dürfte der Betrag höher als ein die so hochgerechneten 9,2 Millionen Euro. In Deutschland etwa werden Polizisten sogar mit 54 Euro pro Stunde eingeschätzt.

Hinzugerechnet werden müssen weiters Kosten für Einsatzfahrzeuge (Kilometerkosten) und den oder die Hubschrauber des Innenministeriums, für den 53 Euro pro Minute fällig werden. Eine Gesamtsumme für den Steuerzahler von über zehn Millionen Euro schätzt man im Innenministerium jedenfalls als „realistisch“ ein.