Fußballvereine verärgert: „Wir zahlen bereits jetzt viel“

Zusätzliche Kosten in der Höhe von rund 200.000 Euro für ein durchschnittliches Derby in Wien würden aber für Österreichs Vereine durchaus ins Gewicht fallen, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

„Noch sind wir offiziell nicht kontaktiert worden“, betont ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. „Für den ÖFB und den Profifußball wäre das aber eine schwierige Situation, weil finanzielle Belastungen drohen. Es ist in unserem großen Interesse, dass die Situation so bleibt wie sie ist.“ Die Exekutive definiere nach eigenem Ermessen ihre Einheiten, das Zusammenspiel des ÖFB mit der Exekutive habe bisher an allen Länderspiel-Standorten gut funktioniert. „Wir wollen, dass das operative Geschäft und die Rahmenbedingungen so bleiben. Der ÖFB möchte in Sachen Sicherheit eine Vorbildfunktion einnehmen, beim Polen-Länderspiel am Donnerstag beispielsweise investieren wir einen sechsstelligen Euro-Betrag in die Exekutive und den Sicherheitsdienst. Das ist eine echte Hausnummer. Daher würde uns eine zusätzliche finanzielle Belastung nicht erfreuen.“