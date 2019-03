Profifußball-Vereine sollen Polizeieinsätze zahlen

Was im Antrag so technisch formuliert ist, zielt letztlich auf die Fußballklubs im Profibereich ab. Im Einleitungstext zum Antrag ist auch dezidiert von „Veranstaltungen mit besonderem Risikopotenzial, wie dies bei Fußballspielen im Profibereich häufig der Fall ist“, die Rede. Und: „Hier verfolgen die Veranstalter überwiegend kommerziell motivierte Interessen.“ In Österreichs Bundesliga sind es in erster Linie die Wiener Großklubs Rapid und Austria sowie Sturm Graz, bei deren Spielen regelmäßig das größte Polizeiaufgebot benötigt wird. Ähnliche Forderungen gab es übrigens bereits, doch jetzt sind sie erstmals politisch konkret formuliert worden.