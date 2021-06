Elitesoldaten doch verlässlich genug für eine Waffe

Afghanistan-Einsatz und heikle Missionen

In dem Verfahren hatten nicht nur die beiden Soldaten mit mehrmonatiger Auslandserfahrung in Afghanistan und anderen Krisengebieten ausgesagt. Prominenter Zeuge war auch der Kommandant der Spezialeinheit, Oberst Philipp Ségur-Cabanac. Er gab Einblicke in die hohe Gefährdungslage seiner Männer, speziell jener, die für Auslandsmissionen herangezogen werden. Die Spezialisten des Jagdkommando waren Teil der NATO-Mission „Resolute Support“ zur Ausbildung und Unterstützung afghanischer Sicherheitskräfte. Teilnehmer dieser Operation waren in der Vergangenheit bereits Ziel terroristischer Angriffe, zuletzt in Deutschland.

Laut Waffengesetz liegt die Vergabe eines Waffenpasses (berechtigt zum Führen einer Waffe) an verlässliche Menschen im Ermessen der Behörde. Genau so eine Ermessensentscheidung wurde von Pichler gefällt. Im Urteil heißt es unter anderem: Die Soldaten der militärischen Spezialeinheit gehören mit Sicherheit zu den am besten ausgebildeten, im Umgang mit Schusswaffen erfahrensten Spezialisten, die durch jahrelange, präzise Ausbildung darauf trainiert sind, wirksam in angemessener Weise mittels Schusswaffengebrauch nicht nur Notwehrsituationen rasch, zweckmäßig und wirkungsvoll zu lösen...

Durch ihre berufliche Tätigkeit und der Nähe zu Personen mit erhöhtem Gewaltpotenzial, seien sie besonderen Gefahren auch im Inland ausgesetzt, denen mit Waffengewalt zweckmäßig begegnet werden kann, so die Argumentation des zuständigen Richters.