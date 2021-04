Die einzige Frau, die das Schießen lehrt

Eine rosa Waffe

Aber wie kommt es, dass eine junge Frau ihre Zeit am Schießstand, auf Waffenmessen oder beim Studium von Ballistikdaten verbringt? Eine gewisse Affinität für die Materie hat ihr das Elternhaus mitgegeben. Vater Heinz ist Ausbilder beim Jagdkommando des Bundesheeres, Mutter Silke ist der gute Geist des Schießvereins und der Ausbildungsstätte „Edelweiss Adventures“ in Sollenau (NÖ) bei Wiener Neustadt. „Mit 12 Jahren habe ich meinen ersten Schuss abgegeben. In einem professionellen, sicheren Rahmen mit meinem Vater. Dann habe ich es aber ein paar Jahre sein lassen“, schildert Amelie Eichinger. Als das Interesse später aufflammte, musste – „typisch Mädchen, die erste eigene Waffe natürlich rosa sein“. Sobald es altersbedingt möglich war, wurden alle notwendigen waffenrechtlichen Dokumente eingeholt und mehrmals wöchentlich am Schießplatz der Eltern trainiert.