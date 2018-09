Waffenpässe für Justizwachebeamte

Und auch in einer weiteren Sache wird die Justizwache an die Polizei angeglichen – und zwar bei der Schwerarbeiter-Regelung. Dann wäre der Pensionsantritt für Justizwachebeamte mit 62 Jahren ohne Abschläge möglich. „Die Krankenstandsquote steigt in unserem Beruf ab 55 Jahren massiv an. Kollegen, die den Job Jahrzehnte lang machen, schaffen das einfach nicht bis 65“, sagt Schöpf.

Eine entsprechende Ankündigung der Regelung im Zuge des Exekutivdienst-Gesetzes kam von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache.