Eisläuferin am Weißensee eingebrochen: Mit Hubschrauber gerettet

Einen fordernden Einsatz hatte das Team des Notarzthubschraubers RK-1 der ARA Flugrettung am Mittwochvormittag in Kärnten. Kurz vor zehn Uhr wurden die Helfer zu einem Einsatz an den Weißensee alarmiert. Alarmierungs-Grund: Eisläuferin mitten im See eingebrochen.

Rund zehn Minuten später war der RK-1 bereits vor Ort. Flugretter Wolfgang Schulzer wurde mit der Rettungswinde aus 55 Metern Höhe zur fast schon völlig entkräfteten 70-jährigen Dame abgeseilt. An der Einbruchstelle angekommen konnte Schulzer die Frau mit der Wasserrettungsschlinge fixieren und an die Rettungswinde hängen.