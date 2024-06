Gefährdet das neue Eisenbahngesetz die Sicherheit der Fahrgäste?

Mit der Novelle könnten sich auch die Bahn-Unternehmen in Zukunft ihre Regelungen selbst schaffen, etwa wie oft Waggons und Loks kontrolliert werden oder wie gut die Lokführer die zu befahrende Strecke kennen müssen. Dies würde auch ohne weitere Kontrollen durch die Behörde erfolgen, glaubt man bei der Gewerkschaft vida. Die Begründung: Die derzeitig vorhandenen Aufsichtsbeamten im Ministerium (rund zehn Personen) könnten jetzt schon nicht alle Unternehmen und Schulungseinrichtungen kontrollieren.

Kontrolle gefordert

Um einheitliche Regelungen wie auf der Straße zu gewährleisten, wurden Dienstvorschriften und Ausbildungen bisher durch das Verkehrsministerium genehmigt. "Die Pflicht zur behördlichen Genehmigung der sogenannten Dienstvorschriften muss jedenfalls beibehalten werden", sagt Gerald Trofaier, Vorsitzender der Plattform Lokfahrdienst in der Gewerkschaft vida.

"So lange keine allgemein gültigen Regelungen über nationale Verordnungen erfolgen oder bis die europäische Agentur entsprechende Maßnahmen bei der Koordinierung der Normen ergreift, wäre das Abschaffen der Genehmigungspflicht für Dienstvorschriften ein großes Sicherheitsrisiko", sagt der Lokführer. Jeder könne mache, was er will. Selbst in einem Konzern wie bei den ÖBB gebe es vier Eisenbahnverkehrsunternehmen, und jedes davon dürfte mit dem neuen Gesetz unterschiedliche Regelungen erlassen.