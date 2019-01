Ministeriumsbericht: Zugunfall in Wien war zu verhindern

Diese Maßnahmen werden heuer in Pilotbetrieben umgesetzt, um weitere Erkenntnisse für eine eventuelle flächendeckende Umsetzung zu erlangen.

So werden zum Beispiel „Änderungen in den Abläufen der Abwicklung, andere Färbung von Verschubsignalen, technische Änderungen in Anlagen vorgenommen, um die Auswirkungen von menschlichen Fehlern, wie in diesem Fall weitgehend ausschließen zu können“.