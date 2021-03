Einkaufen trotz Corona-Infektion: Schüler verurteilt

Weil er trotz Covid-19-Infektion einkaufen gegangen war, wurde ein 20-Jähriger am Donnerstag am Grazer Straflandesgericht zu einer Geldstrafe von 1.440 Euro verurteilt. Er verteidigte sich, er habe niemanden gehabt, der ihn versorgen hätte können. „Ich habe aus Not gehandelt“, beteuerte er.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.



Der Schüler wohnt zwar im Studentenheim, hat aber dort offenbar nur wenig Anschluss. Mit den beiden Mitbewohnern gab es häufig Streit. „Er kümmert sich nie um den Abwasch, macht nie sauber und hört laute Musik“, gab ein Zeuge an. Als bei dem 20-Jährigen der Corona-Verdacht bestätigt wurde, ging dieser trotzdem weiter einkaufen. „Ich war schon sehr, sehr hungrig, ich bin ja nicht Fußballspielen oder Tanzen gegangen.“ Warum er nicht einen Bekannten, der ihn mehrfach besuchte, um Hilfe bat oder Lebensmittel bestellt habe, konnte er auch nicht sagen.