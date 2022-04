Ein Osterfest ohne Corona-Krise steht ins Haus

Hält die Entwicklung an, dürfte die rote Ampel bald auf orange umschalten, zumindest in einigen Teilen Österreichs: Tirol, Kärnten, die Steiermark und Salzburg haben entsprechend gute Kennwerte (unter anderem niedrige 7-Tage-Inzidenzen), dass am Donnerstag die Rückstufung von „sehr hohem Risiko“ auf „hohes Risiko“ gerechtfertigt wäre. Damit würde erstmals seit Jänner das flächendeckende Rot von der Landkarte verschwinden.