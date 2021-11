Ein Jahr Operation Luxor: „Raus! Hände hoch!“

Bankkonten wurden gesperrt. „Wir wussten nicht mehr, wie wir unsere Rechnungen bezahlen sollten.“ Der Arbeitgeber von Mamdouh E. wurde informiert, der Religionslehrer daraufhin freigestellt. Und noch am selben Tag der Operation Luxor wurde sein Name im ägyptischen Fernsehen genannt. Und auch, dass ihm Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche vorgeworfen wurde. „Das war eine politische Aktion“, ist er sich sicher.

Doch woher kam der Verdacht? Mamdouh E. hatte im Jahr 2013 eine Veranstaltung in Wien besucht. Dort waren auch internationale Größen der Muslimbruderschaft anwesend. „Ja, ich war da“, sagt er. „Aber ich habe so eine Veranstaltung nur ein Mal besucht.“ Einmal wurde er in der Sache einvernommen und zu seiner Weltanschauung befragt. Etwa, ob seine Töchter Kopftuch tragen oder welche Meinung er zur Kinderehe habe. „Und dann ist nichts mehr passiert.“

Das sah die Staatsanwaltschaft anders. Als Mamdouh E. mit Anwalt Schweitzer einen Einstellungsantrag einbrachte, argumentierte die Staatsanwaltschaft: „Der Verdacht hat sich erhärtet.“