Großrazzia bei Muslimbruderschaft war rechtswidrig

Die Operation Ramses/Luxor hätte ausgerechnet am 3. November stattfinden sollen, doch am Abend davor kam es zu dem folgenschweren Anschlag in der Wiener Innenstadt. Zu Beginn war sogar ein möglicher Zusammenhang vermutet worden.

Die Großrazzia wurde jedenfalls verschoben und mit einigen Tagen Verspätung durchgeführt. Das Landesgericht für Strafsachen Graz hat in einer aktuellen Erkenntnis, die dem KURIER vorliegt, nun aber festgestellt, dass es gar nicht ausreichend Verdachtsmomente gegeben hat. Die Hausdurchsuchung sei deshalb eine Rechtsverletzung gewesen.