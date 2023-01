Ehefrau gewürgt: Welser festgenommen

Ein Mann soll in der Nacht auf Samstag in Wels seine Frau zweimal gewürgt haben. Das Paar war im Bereich des Mühlbachs unterwegs und hatte gestritten. Plötzlich fasste der 21-Jährige seine gleichaltrige Frau am Hals und würgte sie für einige Sekunden. Als er wieder von ihr abließ, lief sie davon. Er folgte ihr, packte sie erneut und würgte sie ein zweites Mal. Danach flüchtete er. Die Polizei nahm ihn mit Unterstützung der Cobra wenig später in seiner Wohnung fest.

Die Frau wurde ambulant im Spital behandelt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.