Drei weitere Verdachtsfälle an Klagenfurter Schule

Nachdem am Wochenende die Coronavirus-Infektion eines Schülers der HTL-Mössingerstraße in Klagenfurt bekannt geworden ist, gibt es nun drei weitere Verdachtsfälle an der Schule. Wie der Kärntner Landespressedienst am Montag mitteilte, wurden ihre Klassenkameraden vorsorglich in Heimquarantäne geschickt. Bis morgen, Dienstag, sollen die Testergebnisse der drei Schüler vorliegen.