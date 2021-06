Drei neue Zugänge an Oberösterreichs Seen

Insgesamt 17.996 Quadratmeter mehr Platz für Handtücher, Liegen und aufgespannte Sonnenschirme. Das gibt es ab diesen Sommer an Oberösterreichs Seen. Denn wie Landeshauptmann Thomas Stelzer und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt gaben, gibt es nun drei Seezugänge mehr.

Bis dato stellte das Land OÖ 24 öffentliche Seezugänge. 13 davon verwaltet es selbst, elf sind verpachtet. „Ab dem heurigen Sommer haben wir drei zusätzliche Bademöglichkeiten. Ein Grundstück am Traunsee, eines am Hallstättersee und eine Liegefläche am Langbathsee“, verkündete Stelzer.