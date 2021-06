Die verschlossenen Tore zum Mondsee

Spaziert man entlang des Gehwegs, ist es kaum zu sehen: ein hölzernes Gartentor, versteckt zwischen den Sträuchern. Darauf montiert: ein gelbes Schild. „Unbefugten ist der Zutritt verboten“, ist in schwarzen Lettern zu lesen. Dahinter führen Stufen auf ein kleines aufgeschüttetes Uferplateau, an dessen Ränder das Wasser des Mondsees schwappt.

Ein paar Meter weiter: ein ähnliches Bild – nur, dass das Gartentor hier grün gestrichen ist. Und so reiht sich an der B151 ein Tor an das andere. Doch das war nicht immer so.

„Früher waren dort kleine Wege, wo Radfahrer, die Abkühlung suchten oder Hobbyfischer zum Wasser kamen“, erzählt ein Seeanrainer. Nun hätten sie keine Chance mehr. „Ich bin nicht neidig. Ich habe selbst einen Seezugang geerbt und verstehe alle, die einen pachten, wenn es die Option gibt. Würde man sich wirklich für freie Seezugänge einsetzen, sollte das Pachten aber gar nicht möglich sein.“

Verpachtet wurden die kleinen Flächen hinter den Gartentoren einst vom Land – und zwar vor dem Jahr 2019. Dieses markiert in der Debatte um den Zugang zu Seen eine Art Zäsur: Damals wurde der freie Seezugang in die oö. Landesverfassung aufgenommen (siehe Infokasten). Seither habe sich die Situation am Mondsee zwar verbessert, so der Anrainer. Die davor erfolgten Verpachtungen „wurmen“ ihn dennoch.