Preisrekord am Wolfgangsee: Baufällige Badehütte um 755.000 Euro

Bei einer Versteigerung am Bezirksgericht Thalgau in Salzburg ist am Dienstag eine zwölf Quadratmeter große, baufällige Badehütte in St. Gilgen am Wolfgangsee um 755.000 Euro ersteigert worden. Die Hütte steht auf Holzpfählen im See, der Grund gehört den Bundesforsten, der Nutzungsvertrag läuft 2024 aus. Allerdings besteht eine Baubewilligung für den Abbruch und die Neuerrichtung der bestehenden Badehütte, berichteten die Salzburger Nachrichten in ihrer Donnerstagausgabe.

Rund 20 Bieter haben sich dem Bericht zufolge an der Versteigerung beteiligt. Zur Hütte kommen noch eine rund 20 Quadratmeter große Holzterrasse sowie ein kleiner angebauter Steg, sodass die Gesamtfläche 40,68 Quadratmeter ausmacht. Die Hütte verfügt aber weder über Strom-, noch Wasser- noch Kanalanschluss. Erreichen kann man sie nur über einen Gehweg sowie eine Böschung im Besitz der Gemeinde.