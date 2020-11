Mehr Lichter am Wolfgangseer Advent

Infektionszahlen

Auch in Innsbruck und Salzburg hofft man noch auf eine Durchführung. Der traditionelle Christbaum in der Innsbrucker Altstadt wird jedenfalls Mitte November aufgestellt. Aktuell laufen die Planungen in Innsbruck auch dahingehend, dass im Dezember ein reduzierter Markt stattfinden kann – alles steht und fällt mit den Infektionszahlen.

Ähnliches gilt für Salzburg, der Aufbau des Marktes wurde zunächst aber einmal verschoben. Sollten die Zahlen in ausreichendem Maß sinken, wollen die Veranstalter auch in Salzburg im Dezember starten. Mit der Stadtpolitik wurde eine mögliche Verlängerung bis 6. Jänner bereits angedacht. Der Christbaum am Residenzplatz wird auf alle Fälle nur aufgestellt, wenn der Markt auch stattfinden kann.

Graz wollte die Christkindlmärkte am 20. November eröffnen, ohnedies nur in abgespeckter Form ohne Punsch- und Glühweinstände. Aber selbst das scheint nicht mehr sicher: Laut Heimo Maieritsch vom Citymanagement schwankt man als Veranstalter zwischen einer Verschiebung auf Dezember oder einer völligen Absage.