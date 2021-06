Von der Magie des Mondsees und anderen Kulissen

Ein lieber Freund sagte einmal: „In der Stille am See liegt viel mehr Kraft als in der pulsierenden Stadt.“ Zugegeben, ich liebe das Meer und seine Inseln, und ich liebe das Leben in der Metropole. Doch für Urlaube begeistern mich immer mehr die heimischen Seen. Es ist dieses sanfte Plätschern am Ufer, das besser klingt als jede Spotify-Playlist. Und das faszinierende Abendrot, das sich hinter den Berggipfeln ausdehnt, wenn die Sonne dahinter versinkt und den Himmel zum Leuchten bringt. In dieser Ausgabe reisen wir an einen See, der noch zu Unrecht im Schatten steht – an den Mondsee. Im „Weekender“ entdecken wir die Region und geben wie gewohnt Insidertipps auf der Serviceseite.

Beeindruckende Kulissen gibt es auch bei unserer Story über außergewöhnliche Häuser, die sich in ihrer Form und Struktur in die Natur einfügen. Immer mehr Architekten beziehen die Umgebung in die Entwürfe mit ein, das sorgt für ein neues Wohn- oder Urlaubsgefühl.

Und bleiben wir weiter bei besonderen Szenerien: Für die Dirigentin Nazanin Aghakhani könnte der Musikverein so eine werden, sie träumt davon, eines Tages beim Neujahrskonzert den Taktstock zu heben. Im Interview spricht sie mit uns über die Branche und gibt Einblicke hinter die Kulissen, redet auch über sehr Persönliches.

Für alle Herren, die gerne noch einmal Bub sein wollen, waren wir auf einem „Männerspielplatz“ und in Oberösterreich haben wir einen Mann gefunden, der ein ganz außergewöhnliches Sammel-Hobby hat: Barbiepuppen. Das und mehr in dieser Ausgabe!

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Ausgabe der freizeit!

Ihre Marlene Auer