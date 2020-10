Drei Angeklagte in der BVT-Affäre: Die Hintergründe

2016 kontaktierte der Geschäftsführer eines österreichischen Textilkonzerns das BVT, weil er geschäftliche Gespräche mit Angehörigen der nordkoreanischen Botschaft führte. In weiterer Folge observierten BVT-Beamte diese Treffen und fertigten von drei Personen 17 Fotos an. Da keine Hinweise auf nachrichtendienstliche Aktivitäten zum Nachteil Österreichs vorlagen, gab es „keine Gefahrenlage als Voraussetzung für die Durchführung der Observation“, heißt es in der Anklage.

Mit der Anordnung der Observation soll Ex-Spionagechef P. seine Dienstpflicht verletzt haben.