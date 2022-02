Digitale Plattform soll Ort für persönliche Nachrichten sein

Sicher verwahrt

Darum hat er die Plattform „Tellju“ (www.tellju.at) gegründet. Einen Ort an dem persönliche Nachrichten abgespeichert werden können, Dinge, die gesagt werden müssten, wenn es „anders ausgeht“. Tellju soll aber kein Testament ersetzen: „Dort sollen persönliche Sachen hinterlegt werden, alles, was in einem Testament keinen Platz hat – Erinnerungen, etwa Fotos oder Videos, liebe Worte, oder Passwörter, Schlüsselverstecke und wichtige Mitteilungen für den Alltag, die den Hinterbliebenen helfen können“, erläutert Jurecek.

All diese persönlichen Dinge werden sicher verwahrt und bleiben unter Verschluss, versichert der 35-Jährige. Nur die Nutzer haben Zugriff darauf und können die Nachrichten verändern oder löschen. In selbst definierten Abständen wird per eMail nachgefragt, ob es einem gut geht. Bleibt eine Reaktion aus, fragt Tellju bei zwei vom Nutzer definierten Vertrauenspersonen nach. Nur wenn beide bestätigen, dass etwas passiert ist, wird der Mechanismus ausgelöst und die Nachrichten an die dafür bestimmten Empfänger verschickt. „Das muss auch nicht sofort passieren, man kann ein bestimmtes Datum festlegen“, so der Jungunternehmer und nennt ein Beispiel: Ein 80-Jähriger denkt, dass er den 18. Geburtstag seines Enkels nicht mehr erleben wird, und möchte ihm zu diesem Anlass eine Botschaft übermitteln.