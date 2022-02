Ausstellungseröffnung: Museum NÖ mit Kunst „Wider die Macht“

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Besuchte man früher das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) in Wien, waren die Skizzen und Bilder an den Wänden eher zweitrangige Dekoration. Teile dieser bereits seit der Gründung des Archivs im Jahr 1963 bestehenden Kunstsammlungen hingen auch in den Büros der Mitarbeiter, ohne jemals für die Öffentlichkeit zugänglich zu sein.

Erstmals zu sehen

Mit einer neuen Sonderausstellung im Haus der Geschichte des Museum NÖ ändert sich dies nun aber. Erstmals in nie da gewesenem Umfang werden in „Wider die Macht“ 150 der insgesamt 200 Objekte umfassenden Sammlung in St. Pölten gezeigt. Dadurch wird Widerstand, Krieg und Verfolgung von 1934 bis 1945 sowie Erinnerungsarbeiten nach der NS-Zeit aus künstlerischer Perspektive erlebbar.

Mit der Ausstellungseröffnung am heutigen Freitagabend geht eine jahrelange wissenschaftliche Aufarbeitung zu Ende, wie Kurator Christoph H. Benedikter erzählt: „Viele der Bilder waren ausgeblichen oder mit Tixo befestigt. Wir haben sie nun würdig behandelt.“