Die Themen des Tages - Der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Laudamotion kündigt 550 Mitarbeiter - Wieder 919 Tote in Italien

Die Coronavirus-Krise lässt die Arbeitslosenzahlen weiter nach oben schnellen. Aus Italien erreichen uns erneut schreckliche Nachrichten (alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker).

"Müssen bis Ostern einstellig werden"

Wie gehts weiter mit Corona? Gesundheits- und Innenminister erläuterten die neuesten Zahlen. Neue Verschärfungen kommen nicht, aber mehr Tests (mehr dazu hier).

Boris Johnson hat das Coronavirus

Der britische Premierminister hat sich in Selbstisolation begeben. Er hat milde Symptome. Auch Gesundheitsminister infiziert (mehr dazu hier).

Bachmann-Preis 2020 wurde abgesagt

Erstmals in der Geschichte des Klagenfurter Wettlesens kann das einwöchige Literaturfestival nicht stattfinden (mehr dazu hier).

Österreich im Wettlauf um weitere Beatmungsgeräte

Die Gesamtkapazität von 2600 lebenserhaltenden Geräten soll vorerst ausreichend sein. Dennoch will man aufstocken. Das Krankenhaus Zams in Tirol ist bereits knapp am Limit. (mehr dazu hier).

Der KURIER streamt 100 österreichische Filme

Im Video-on-Demand-Club sehen Sie redaktionell ausgewählte Klassiker und aktuelle Highlights (mehr dazu hier).

Bürgermeister Michael Ludwig stellt im Daily Podcast mit Moderator Elias Natmessnig klar: Er werde sich bei den Ausgangsbeschränkungen an die Vorgaben des Bundes halten. Und: Die Spielplätze in Wien bleiben weiterhin geschlossen. Er wünscht sich mehr Tests, aber die Regierung müsste die Voraussetzungen dafür schaffen. Ludwig selbst hat sich übrigens nicht auf Corona testen lassen. Und am Wochenende gibt es eine spezielle Sternenkonstellation zu beobachten. Welche, verrät Astronom Gottfried Gerstbach