Pensionen im Nationalrat: In der Nacht auf Freitag beschlossen SPÖ und FPÖ, dass man mit 45 Beitragsjahren wieder ohne Abschläge mit 62 die Pension antreten kann (mehr dazu hier).



Tod des Präsidenten: Marko Feingold war 72 Jahre lang der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg und Österreichs ältester Holocaust-Überlebender. Er ist mit 106 Jahren gestorben (ein Nachruf).



Klimademos in Europa: In Österreich machten 720 Gemeinden beim Auftakt der "Week for Future" mit (mehr dazu hier).

In machten 720 Gemeinden beim Auftakt der "Week for Future" mit (mehr dazu hier). Erfolg in der Europa League: Das sensationelle 4:0 von Wolfsberg in Mönchengladbach war nicht die erste Partie, die Fußball-Deutschland über Österreichs vermeintliche Zwerge staunen ließ (mehr dazu hier).