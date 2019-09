Stichwort Vorarlberg: Darf ein Bundesland Österreich verlassen?

Zugegeben, sagt Martin Sailer: „Von manchen wird das als Spinnerei abgetan werden.“ Der Schweizer Regionalpolitiker hat für so eine Bewertung eine Steilvorlage geliefert: Vorarlberg, der 27. Kanton der Eidgenossen? Darauf zielt eine Interpellation des SP-Politikers an die Kantonsregierung in St. Gallen ab.

Was Sailer mit wirtschaftlichen Vorteilen und schon bestehender regionaler Verbundenheit begründet, führt zu empörtem Raunen in Medien. Den österreichischen, wohlgemerkt, Tenor: Die Schweiz will Österreich anknabbern. Ganz schön frech.

Aber ginge das überhaupt? Dürfte ein Bundesland die Republik Österreich verlassen?