Die Schweiz möchte sich Vorarlberg einverleiben

Österreich im Jahr 1919. Wenige Monate ist die Republik Deutsch-Österreich, ein Überbleibsel der Habsburger Monarchie, alt. Das Land ist von den Wirren des Krieges gezeichnet, die Menschen führen ein entbehrungsreiches Leben.

Im Westen über der Grenze – da schaut das Leben ein wenig vielversprechender aus. Die Schweiz wurde vom Weltkrieg nicht so erschüttert, die Lebensverhältnisse sind besser als in Österreich.

Und so kommt im Ländle die Idee auf, sich der Schweiz anzuschließen. Landeshauptmann Otto Ender gibt der angeheizten Stimmung im Land nach und so wurde den Vorarlbergern vor 100 Jahren folgende Frage gestellt: "Wünscht sich das Vorarlberger Volk, dass der Landesrat der Schweizer Bundesregierung die Absicht des Vorarlberger Volks, in die Schweizerische Eidgenossenschaft einzutreten, bekannt gebe und mit der Bundesregierung in Verhandlung trete?“