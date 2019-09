Rot-blaues Pensionszuckerl bringt im Schnitt 3.200 Euro im Jahr

Die Arbeiterkammer empfiehlt bereits, dass Personen die mit Oktober, November oder Dezember in Pensionen gehen, noch rasch um einen Aufschub bei der Pensionsversicherungsanstalt ansuchen: Denn in der Nacht auf Freitag wurde im Parlament eine längst geschlossene Tür in die Frühpension wieder aufgemacht: Wer 45 Jahre gearbeitet hat, soll abschlagsfrei mit 62 in Pension gehen können (die Langzeitversichertenregelung, vulgo Hacklerregelung).