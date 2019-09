Abschlagsfreie Pension nach 45 Jahren für Pensionsexperten "Unfug"

Der Nationalrat hat am Donnerstagabend überraschend beschlossen, dass man nach 45 Arbeitsjahren wieder abschlagsfrei mit 62 Jahren in Pension gehen kann. Betroffen sind von der Neuregelung laut SPÖ rund 6.900 Männer pro Jahr. Pensionsexperte Bernd Marin bezeichnete die Maßnahme im Ö1-Mittagsjournal am Freitag als "Unfug".