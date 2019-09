Klimademo: Aktionen in rund 720 Gemeinden in Österreich

Die zentrale Forderung des österreichischen Ablegers der "FridaysForFuture"-Bewegung war die Ausrufung des nationalen Klimanotstands. Am kommenden Mittwoch wird ein Entschließungsantrag, der von ÖVP, SPÖ, Jetzt und NEOS eingebracht wurde, im Parlament abgestimmt.

Demonstrieren und Müll sammeln

Die angemeldeten Aktionen waren vielseitig: In Wien standen neben Demos am Heldenplatz, beim Haus des Meeres und am Schuhmaierplatz auch Müllsammelaktionen auf der Rossauer Lände und in Hütteldorf sowie ein Picknick vor der Karlskirche und ein Flashmob am Handelskai an. Auch in den Bundesländern gab es Veranstaltungen: In Niederösterreich wurde unter anderem in Krems und Bruck an der Leitha demonstriert, in Henndorf am Wallersee haben sich Musikmittelschule und Volksschule Henndorf zum Protest zusammengeschlossen und in Villach in Kärnten wurde ebenfalls protestiert.

Orte der Gemeinde Fucking in Oberösterreich haben für ihre Aktionen eine eigene Homepage dasfuckingklima.at kreiert. In Linz erwarteten Klimaaktivisten um 13.00 Uhr vor dem neuen Dom Maturanten zu einem Fotoshooting. Schüler aller Maturaklassen in Oberösterreich waren zu einem Gottesdienst in Linz. Anschließend solidarisierte sich ein Großteil von ihnen mit den "FridaysforFuture"-Aktivisten auf dem Domplatz.

Stangl betonte, dass alle Aktionen angemeldet waren. "Unser Protest ist wie immer vollkommen friedlich und bunt", unterstrich der Mitorganisator. Verkehrsbehinderungen waren nicht befürchtet worden. Laut Polizei waren auch keine Straßensperren geplant gewesen, ab 13.00 Uhr konnte es aber es aufgrund einer Demo in Wien-Ottakting zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Wattgasse, der Ottakringer Straße und am Yppenplatz kommen.