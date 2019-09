Glorreiche Vergangenheit und strahlende Zukunft: Die Top-5-Restaurants

Vieles hat sich getan in der Gastronomie der vergangenen 30 Jahre. Kulinarik hat gesellschaftlichen Stellenwert bekommen, der Besuch eines Restaurants ist kein Privileg von Börsenmaklern und Seidenfabrikanten mehr, sondern zum Teil des modernen und alltäglichen Freizeit-Verhaltens geworden. Wie in allen anderen Bereichen wurde auch die Gastronomie zur Bühne von Moden und Trends, die mittlerweile ganz schön schnell wechseln können – die früher durchschnittliche Lebensdauer eines Lokals von etwa zwanzig Jahren reduziert sich aktuell gerade dramatisch.

Wir erlebten die „neue Bodenständigkeit“, wir erlebten die mediterrane Welle, wir kosteten zuerst die Fusions-, dann die Molekular-Küche, wir lernten am Teller ferne Länder wie Vietnam und Thailand kennen und plötzlich aßen wir Sachen wie Moos und Rinde, Hauptsache von so nahe wie möglich.

Die fünf Restaurants, die wir Ihnen hier vorstellen, haben auch sehr interessante Entwicklungen gemacht. Manche von ihnen gab es schon lange zuvor, andere entstanden just vor dreißig Jahren, alle fünf aber erweisen sich heute als absolutes Erfolgsmodell.

Und nicht nur heute, wie wir glauben. Diese fünf Restaurants sind nämlich so etwas wie gastronomische Institutionen und absolut dafür gewappnet, uns auch in Zukunft noch Spaß machen zu können. Nicht nur, weil sie großartig kochen, sondern vor allem, weil sie mit der Zeit gegangen sind, ohne ihre Identität und Eigenständigkeit zu verlieren. Wenn das kein gutes Konzept ist, was sonst?

Landhaus Bacher: Zwei Generationen, eine Idee