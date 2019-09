Die drei freizeit-Geburtstagstorten

1 Für die Mohnmasse Eier trennen. Butter mit Staubzucker schaumig rühren, Dotter nach und nach dazugeben. Mohn, Haselnüsse und Mehl unterrühren. Eiweiß zu Schnee schlagen, Kristallzucker nach und nach dazugeben, Schnee unter die Dottermasse heben. Masse in einen Tortenring füllen und im vorgeheizten Backrohr bei 180° C 30 Minuten backen.



2 Für die Topfenfülle Topfen, Staubzucker, Orangensaft und abgeriebene Orangenschalen glatt rühren. Gelatine in kaltem Wasser einweichen, dann ausdrücken und in einem kleinen Topf am Herd schmelzen. Eine kleine Menge von der Topfenmasse in die Gelatine rühren, dann alles zügig in die Topfenmasse rühren. Das Obers steif schlagen und nach und nach unterheben.

Den ausgekühlten Tortenboden dünn mit Himbeermarmelade bestreichen, die Topfenfülle darüber glatt streichen. Torte für eine Stunde in den Tiefkühler stellen.



3 Für den Himbeerspiegel die Beeren pürieren und durch ein Sieb streichen. Mit Zitronensaft abschmecken, Staubzucker drübersieben und unterrühren. Gelatine in kaltem Wasser einweichen, in einem kleinen Topf am Herd schmelzen, dann mit dem Himbeermark verrühren. Auf der gekühlten Torte verstreichen. Die Torte entweder im Ganzen lassen oder in Stücke teilen und mit Schokolade ummanteln.



4 Für den Schokoladenmantel Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Die Schüssel mit der flüssigen Schokolade in eine zweite Schüssel mit Eiswasser stellen und rühren (Vorsicht, dass kein Wasser reinspritzt!) bis die Schokolade eine Temperatur von 31-32° hat (Thermometer). Die Schokolade auf Backpapierstreifen streichen, kurz anziehen lassen, dann um die Tortenstücke legen, Spitzen zusammendrücken. Im Kühlschrank fest werden lassen, Papier abziehen.