30 Getränke und Gerichte, die wir gerne kosten wollen

9. Insektensnack statt Kartoffelchips Sie haben so viel Protein und ganz, ganz wenig Kalorien. Schon sehr bald werden knusprige Heuschrecken zum Aperitif gereicht wie seinerzeit Chips.

10. Kladdkaka Wir lieben an Schweden nicht nur Ikea, sondern auch den herrlichen Schokokuchen, der in der Mitte noch klebrig ist. Es gibt ihn für jeden Geschmack: Kokos, Karamellsoße, Chili, Minze ...

11. Schoko ohne Reue In 30 Jahren muss es bitte normal sein, dass Milchschokolade glücklich macht – und zwar ohne Kalorien. Und wer hat’s erfunden? Die Schweizer!

12. Mescal... ist der neue Gin. Er sorgt in den Bars für für einen neuen Boom an mittelamerikanischen Mixgetränken. Und ein Comeback steht auch vor der Tür: „Hasta Tequila, Baby!“

13. Quallen als Hungerkiller Durch ein spezielles Trocknungsverfahren sollen die nesselnden Biester bekömmlich gemacht werden. Und die Weltmeere sind voll damit.

14. Grillkohle ... aus Kokosnussschalen ist der neue Geheimtipp unter Outdoorfans. Damit wird die Käsekrainer umweltfreundlich.

15. Original-Pizza essen in Neapel Seit 1906 serviert die „L'Antica Pizzeria da Michele“ in Neapel die vier Klassiker: Calzone, Margarita und Neapolitana, wahlweise mit „Frutti di mare“. Einfach kann so gut sein – und günstig!