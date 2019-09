Die Deutschen können gegen die "Dösis" nicht mehr gewinnen

Das sensationelle 4:0 des Wolfsberger AC in Mönchengladbach wäre wieder einmal ein Anlass für einen Blick in die Vergangenheit. Was sind die österreichischen Fußballer in Deutschland nicht schon verspottet worden: Als "Dösis" wurden sie bezeichnet, als "Alpenkicker" abgetan, als die österreichische Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2008 in der Vorrunde auf Deutschland traf, präsentierte die Bild-Zeitung "30 Gründe, warum Ösis oft auch Dösis sind".

Ein Grund, der damals angeführt wurde: "Weil sie sich nur mit Mozartkugeln auskennen, aber nicht mit Fußbällen".