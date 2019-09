Europa-League-Sensation: WAC gewinnt 4:0 in Mönchengladbach

Mit dem Sieg hat der WAC seinen letzten Europacupauftritt mehr als vergessen gemacht. Vor mehr als vier Jahren hatte man in Dortmund 0:5 verloren. Aber der WAC hat sich seither komplett verändert, von damals standen nur noch Tormann Kofler und Kapitän Sollbauer in der Startelf. Jetzt haben die Kärntner österreichische Fußballgeschichte geschrieben, denn noch nie hat ein österreichischer Klub einem deutschen vier Tore geschossen. 3:0 hat Rapid gegen 1860 München 1997 und gegen den Hamburger SV 2009 gewonnen, allerdings daheim. 1978 schlug Innsbruck – auch daheim – Gladbach mit 3:1. Drei Tore in Deutschland gelangen letztes Jahr Salzburg beim 3:2 in Leipzig.