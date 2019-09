Guten Abend aus der KURIER-Redaktion,



was hat uns heute bewegt, welche Themen waren relevant? Hier ein Überblick von Lukas Kapeller: Bluttat: Der tatverdächtige Bankmanager hat den Mord an einer wohlhabenden Pensionistin im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen gestanden mehr dazu hier ). Demos in Wien : ÖAMTC warnt für kommenden Samstag vor einem Verkehrschaos in der Innenstadt ( Derwarnt für kommenden Samstag vor einem Verkehrschaos in der Innenstadt ( mehr dazu hier ). KURIER kauft "profil": Nachrichtenmagazin wechselt den Eigentümer und gehört nun zur Gänze zum KURIER-Medienhaus ( Das traditionsreiche Wienerwechselt den Eigentümer und gehört nun zur Gänze zum KURIER-Medienhaus ( mehr dazu hier ). Norbert Hofers Fieber: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner erneuert den Vorwurf an Kurz, er habe den Gesundheitszustand des FPÖ-Obmanns zu seinen Gunsten nutzen wollen ( mehr dazu hier ).