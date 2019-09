Halbe-halbe für die Pension? Lob und Tadel für ÖVP-Modell

Frauen gehen wesentlich häufiger und länger in Karenz und arbeiten danach sehr oft in Teilzeit, um weiter für das Kind da sein zu können. Das drückt gewaltig auf das Einkommen und die spätere Pension. Im Durchschnitt erhalten Frauen in Österreich um 43 Prozent weniger Pension als Männer. Ein unhaltbarer Zustand, sagen viele Fachleute und Politikerinnen seit Jahren.

Das automatische Pensionssplitting könnte hier etwas Abhilfe schaffen. Bisher gibt es das nur freiwillig.