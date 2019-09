Wissen Sie, was Pensionssplitting ist? Nein? Dann sind Sie in vortrefflicher Gesellschaft: Vor mehr als 14 Jahren eingeführt, ist das Modell noch immer so unbekannt, dass es nur von einem verschwindenden Bruchteil der Jung-Eltern wahrgenommen wird: Gerade einmal 412 Paare waren es im Vorjahr – bei 84.425 Geburten insgesamt.