Pensionen: Die große Enttäuschung

Abgewälzt Problem Nummer zwei entspringt dem Phänomen, dass die Unternehmen die Risiken der Betriebspension einfach auf die Mitarbeiter abgewälzt haben. Banken, E-Wirtschaft und Großunternehmen haben in den 1990er Jahren nämlich ihr Sozialkapital, das sie für die Betriebspensionen in den Bilanzen vorhielten, an die Pensionskassen übertragen. Und je höher sie die künftigen jährlichen Steigerungen des Pensionskapitals ansetzten, umso weniger mussten sie übertragen. Kurz gesagt: Banken- und Firmensanierung auf Kosten der Beschäftigten.

Börsencrashes Als die ersten Mitarbeiter mit Anspruch auf Betriebspension in den 2000er-Jahren in Pension gingen, war von hohen jährlichen Renditen keine Rede mehr. Das Platzen der Dotcom-Blase 1999 hatte den Pensionskassen herbe Verluste beschert. Die Pensionen waren also schon zu Beginn bei Weitem nicht so hoch wie einmal versprochen. Einige Betriebspensionisten starteten mit Monatspensionen, die um ein Fünftel tiefer lagen als erwartet.