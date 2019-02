Die Babyboomer gehen – und wer macht dann die Arbeit?

"Gewaltige Umwälzungen"

Speziell im öffentlichen Dienst wird die kommende Pensionswelle der Babyboomer-Generation der 1960er-Jahre zur Mega-Herausforderung. Bis zu 50 Prozent aller Beamten gehen in manchen Bereichen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Die Debatte über schon heute fehlende Lehrer, Polizisten oder Finanzbeamte steht stellvertretend für die Gesamtproblematik.

Die Beamtenschaft ist älter ist als die Durchschnitts-Belegschaft in der Privatwirtschaft, das Problem ist aber auch dort immens. Schon heute fehlen Tausende Fachkräfte, schon jetzt wäre die Wirtschaft auf „qualifizierte Zuwanderung“ angewiesen.

Wirtschaftsforscher, IHS-Chef Martin Kocher nennt als Vorbilder das geplante deutsche Zuwanderungsgesetz oder das erfolgreiche kanadische Punktesystem. Letztlich brauche es auch im Industrieland Österreich eine „neue Art von Willkommenskultur“ für Höherqualifizierte aus aller Welt. Dass Oberösterreich Arbeitslose aus Wien anlocken will, kann da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein bleiben.