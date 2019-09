Rendi-Wagner vs. Kurz: Fiebertraum oder Janusgesicht?

Rendi-Wagner blieb jedoch auch am Donnerstag bei ihrem Vorwurf. Per Aussendung erklärte sie: „Ich war entsetzt, wie Sebastian Kurz vergangene Woche auf die Nachricht, dass Norbert Hofer mit 39 Grad Fieber im ORF-Studio medizinisch versorgt werden musste, reagiert hat. Statt an Hilfe und Unterstützung zu denken, hat Kurz um ca. 20 Uhr – vor dem gemeinsamen Gruppenfoto im ORF-Studio – seinen Pressesprecher damit beauftragt, eine Zeitung darüber zu informieren. Ich war in unmittelbarer Nähe und habe es selbst gehört.“ Dieses Vorgehen zeige „die zwei Gesichter des Sebastian Kurz“.

Dessen Sprecher weist die Vorwürfe zurück: „Er hat mir nie gesagt, ich soll jemanden anrufen. Und ich habe auch niemanden angerufen“, sagt Frischmann zum KURIER. „Ich weiß nicht, wie sie auf so etwas kommt.“ Er habe in besagtem Zeitraum lediglich mit einem Parteimitarbeiter telefoniert. Als Beweis legt Frischmann einen Einzelgesprächsnachweis vor.

Auch die Behauptung, dass Rendi-Wagner in unmittelbarer Nähe gewesen sei, stimme nicht, sagt Frischmann: „Wir drei standen nie beisammen.“ Außerdem hätte sich Kurz auf sein Duell mit Grünen-Chef Werner Kogler vorbereitet und sei die meiste Zeit alleine in einem Nebenraum gewesen. Personen, die an dem Abend dabei waren, bestätigen das.