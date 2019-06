Die Themen des Tages - der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Rauchverbot kommt doch: ÖVP FPÖ tobt über "totalen Irrsinn". ( Nachdem sich das Thema im Verlauf der letzten Tage zunehmend aufgebaut hatte, schwenkte dienun final um und gab bekannt, den Weg zu einem Gastronomie-Rauchverbot freimachen zu wollen.tobt über "totalen Irrsinn". ( mehr dazu hier ).



Thiem Paris ins Semifinale : stürmt inins Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem lässt dem Russen Karen Chatschanow nicht den Hauch einer Chance und gewinnt in drei Sätzen. ( Tennis-Starlässt dem Russen Karen Chatschanow nicht den Hauch einer Chance und gewinnt in drei Sätzen. ( mehr dazu hier ).



Was wird aus Straches Facebookseite? FPÖ und ihrem Ex-Chef scheint ein Streit über den Anspruch auf 800.000 Facebook-Fans ausgebrochen zu sein. Laut einem Medienanwalt habe Strache "die stärksten Rechte" ( Zwischen derund ihrem Ex-Chef scheint ein Streit über den Anspruch auf 800.000 Facebook-Fans ausgebrochen zu sein. Laut einem Medienanwalt habe Strache "die stärksten Rechte" ( mehr dazu hier ).



Staus im Wiener Abendverkehr: Polizei bei einer Straßenblockade vergangenen Freitag in Wien , findet heute ab 18 Uhr eine Demonstration gegen Polizeigewalt statt ( Nach dem laut Klima-Aktivisten brutalen Vorgehen derbei einer Straßenblockade vergangenen Freitag in, findet heute ab 18 Uhr eine Demonstration gegenstatt ( mehr dazu hier ).