Hubschrauber-Einsatz gegen Gelsen-Plage

Vier Mal musste der Hubschrauber bereits über der March und Thaya ausfliegen. „Solche Extreme hatten wir noch nie. Es ist eine Ausnahmesituation“, sagt Wolfgang Gaida ( SPÖ), Bürgermeister von Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf, NÖ). Bei den Flügen werden Gelsenlarven bekämpft.

Aufgrund der enormen Niederschlagsmengen im Mai und den warmen Temperaturen in den vergangenen Tagen wird befürchtet, dass es dieses Jahr besonders viele Gelsen – und damit auch Virusinfektionen – geben wird. „Ich arbeite seit neun Jahren mit an dem Projekt, aber so eine extreme Situation habe ich noch nie gesehen“, sagt Biologe Hans Jerrentrup.