„Privaten Autobesitz wird es 2030 nicht mehr geben“

Renato Eggner, Geschäftsführer von Raiffeisen Leasing, will diese Flexibilität bieten. „Unsere Kunden können vier Wochen im Jahr ein anderes Fahrzeug nutzen.“ Vor allem bei Firmen sieht er Bedarf. „ Fahrzeuge sind im Durchschnitt nur vier Prozent am Tag ausgelastet. Wäre das bei Maschinen der Fall, würde das Unternehmen in die Pleite gehen. Autoteilen und automatisierte Fahrzeuge würden helfen, die Kosten zu senken.

Rainer Stelzer, Vorstand für Privat- und Firmenkunden bei der Raiffeisen Landesbank Steiermark, will mit mehr Services (etwa Datenmanagement) bei den Kunden punkten. An einen schnellen Wandel wie Greiner glaubt er nicht. „2030 ist zu kurzfristig, am Land wird das alles schon gar nicht schnell Einzug halten.“

Reinhard Gojer, im Vorstand der Donau Versicherung zuständig für den Bereich Schaden/Unfall, wies daraufhin, dass auch beim autonomen Fahren die gesetzliche Verpflichtung zur Versicherung bleibe. „Fehler werden weiterhin passieren. Die Verschuldungsfrage zu klären, wird hingegen aufgrund der eingesetzten Technik diffiziler.“