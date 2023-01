Die stete Angst vor der Stausee-Katastrophe im Kaunertal

Die gäbe es bereits, hielt Wolfgang Stropper – bei der Tiwag für das Ausbauprojekt zuständig und bei der Pressekonferenz anwesend – auf Nachfrage entgegen. Es gäbe in Österreich eine Staubeckenkommission. „Die prüfen das regelmäßig.“

Die Kommission habe auch das Ausbauprojekt in Hinblick auf die Hangsicherheit „bewertet und positiv beurteilt“, wenn auch unter Auflagen. Dieses Gutachten stammt allerdings aus den Jahren 2014/15, ist also nicht mehr ganz frisch. Das UVP-Verfahren für das Projekt läuft seit 2012. Ende Februar will die Tiwag in die nächste Runde des Verfahrens gehen.